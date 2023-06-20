Состояние пассажиров пропавшего в Атлантике батискафа оценили в 10 млрд долларов

На борту потерявшейся в Атлантическом океане субмарины находятся пять человек, суммарная стоимость их активов оценивается в 10 млрд долларов.

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Один из них британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation. Его состояние оценивается в 1 млрд долларов. Также на борту находится один из самых богатых людей Пакистана Давуд и его сын Сулейман, их состояние оценивается в 8 млрд долларов, передает Lenta.ru со ссылкой на The Times.

Еще на борту находятся гендиректор компании OceanGate Раш Стоктон и французский исследователь-подводник Пол-Анри Нарголе. Имя еще одного пассажира неизвестно.

Батискаф «Титан» ищут американские и канадские самолёты и корабли, также в океан сбрасывают гидроакустические буи, которые мониторят глубину почти на 4 тысячи метров. К спасательной операции, возможно, привлекут подводный беспилотник.

Среди версий аварии: неисправность системы электроснабжения, течь из-за высокого давления или же батискаф мог застрять в конструкциях «Титаника».