Минпромторг принял решение по регулированию маркетплейсов

Участники рынка маркетплейсов смогли найти компромисс, рассказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Он добавил, что на фоне этого нет необходимости вводить регулирование их деятельности, пишет ТАСС.

Евтухов пояснил, что власти воспользуются своими правами и возможностями регулятора в случае необходимости.

Вместе с тем, добавил он, сейчас это представляется преждевременным, так как «баланс найден самими участниками рынка».

В частности, уточнил Евтухов, представители онлайн-гипермаркетов договорились о подписании кодекса добросовестных практик, создали рабочую группу, в которую вошли как участники рынка, так и соответствующие ведомства.

Чиновник заметил, что все в целом удовлетворены достигнутым. Он отметил, что по спорным ситуациям удается находить компромиссы.

Напомним, что в конце 2021 года Минпромторг сообщил о разработке стандартов взаимодействия маркетплейсов с поставщиками.

В ведомстве пояснили, что после обсуждения подходов по урегулированию спорных вопросов в этой сфере было принято решение о саморегулировании маркетплейсов с помощью этих стандартов.