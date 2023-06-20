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ТАСС: Cisco ликвидирует одну из двух российских "дочек" "Сиско Системс"

Американский производителей сетевого оборудования и средств информационной безопасности Cisco ликвидирует одно из своих дочерних предприятий в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на портал "Федресурс".

Производитель сетевого оборудования из США начал ликвидацию «дочек» в РФ
© depositphotos.com

"Внеочередным общим собранием участников ООО "Сиско Системс" принято решение о ликвидации ООО "Сиско Системс" и назначении ликвидатора", – гласит одна из записей портала.

ТАСС подчеркивает, что у Cisco в РФ имеется и другая дочерняя структура – "Сиско Солюшенз". Информация о судьбе этого предприятия не раскрывается.

Cisco в срочном порядке начала сворачивать свою деятельность в России в 2022 году, вскоре после начала СВО. Сообщалось, что из-за этого часть клиентов компании в РФ без предупреждения теряли доступ к некоторым ее сервисам. Из-за прекращения работы в РФ в январе 2023 российское подразделение Cisco вынуждено было уничтожить свои материально-производственные запасы в стране на сумму 1,86 млрд рублей. В частности, уничтожению подверглось различное оборудование Cisco и запчасти для него.

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