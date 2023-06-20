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Латвийская "дочка" Swedbank выплатит США свыше трех миллионов долларов из-за Крыма

Филиал банка Swedbank выплатит США свыше трех миллионов долларов за нарушение американских санкций, касающихся присоединения Крыма к России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Минфина Соединенных Штатов.

Латвийская "дочка" Swedbank выплатит США свыше трех миллионов долларов из-за Крыма
© РИА Новости

Отмечается, что выплата штрафа пройдет в рамках заключения мирового соглашения между дочерней компанией банка в Риге и ее штаб-квартирой в Стокгольме.

«Swedbank Latvia согласился выплатить 3 430 900 долларов в связи с потенциальной гражданско-правовой ответственностью за 386 очевидных случаев нарушения санкций OFAC в отношении Крыма», — указывается в тексте.

Согласно данным Минфина США, в 2015-2016 годах один из клиентов латвийской дочки использовал платформу по оказанию электронных банковских услуг с IP-адреса в Крыму с целью отправки платежей лицам на полуострове через американские банки-корреспонденты. За указанное время он перевел 3 312 120 долларов.

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