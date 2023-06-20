Латвийская "дочка" Swedbank выплатит США свыше трех миллионов долларов из-за Крыма

Филиал банка Swedbank выплатит США свыше трех миллионов долларов за нарушение американских санкций, касающихся присоединения Крыма к России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Минфина Соединенных Штатов.

Отмечается, что выплата штрафа пройдет в рамках заключения мирового соглашения между дочерней компанией банка в Риге и ее штаб-квартирой в Стокгольме.

«Swedbank Latvia согласился выплатить 3 430 900 долларов в связи с потенциальной гражданско-правовой ответственностью за 386 очевидных случаев нарушения санкций OFAC в отношении Крыма», — указывается в тексте.