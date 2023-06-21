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Райффайзенбанк с 3 июля не сможет выполнять переводы в евро в некоторые страны

Райффайзенбанк с 3 июля 2023 года перестанет проводить исходящие переводы в евро в некоторые страны из-за ограничений, введенных банками-корреспондентами, следует из сообщения банка.

Райффайзенбанк перестанет проводить переводы в евро в ряд стран
© ТАСС

"С 3 июля 2023 исходящий платеж в евро не получится провести, если банк получателя находится в одной из следующих стран: Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Новые условия касаются клиентов - физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", - говорится в сообщении.

В банке пояснили, что такие изменения связаны с ограничениями, которые вводят банки-корреспонденты.

"Новые условия не касаются переводов в евро между клиентами Райффайзенбанка в России. Вы по-прежнему сможете перевести евро как между своими счетами, так и отправить их другому клиенту Райффайзенбанка", - сообщает банк.

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