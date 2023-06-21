Binance объявила о запуске локальной криптобиржи в Казахстане
Binance сообщила о запуске локальной платформы цифровых активов на территории Казахстана, которая будет работать на основе лицензии комитета международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (AFSA). Соответствующую новость передает агентство «Прайм».
На ней будут доступны операции с криптовалютами. В сообщении говорится, что биржа сможет предлагать услуги обмена и конвертации криптовалют, ввод и вывод фиатных валют, хранение криптовалютных активов и биржевой торговли в криптовалютах.
Среди услуг, которые будут доступны пользователем на момент запуска - покупка и продажа криптовалют с использованием фиатного баланса, спотовая торговля и конвертация.
Пользователи будут иметь доступ к двум каналам для фиатных операций на платформе Binance Kazakhstan. Они смогут вводить и выводить средства с помощью банковских карт и с помощью банковского перевода через банк Freedom Finance.
У пользователей, которые не являются гражданами Казахстана, также будет возможность использовать платформу.
Для использования фиатных каналов требуется наличие банковской карты MasterCard, выпущенной казахстанским банком.
Ранее команда Binance.US, американского подразделения биржи Binance, проинформировала о приостановке приема депозитов в долларах США.