Binance объявила о запуске локальной криптобиржи в Казахстане

Binance сообщила о запуске локальной платформы цифровых активов на территории Казахстана, которая будет работать на основе лицензии комитета международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по регулированию финансовых услуг (AFSA). Соответствующую новость передает агентство «Прайм».

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На ней будут доступны операции с криптовалютами. В сообщении говорится, что биржа сможет предлагать услуги обмена и конвертации криптовалют, ввод и вывод фиатных валют, хранение криптовалютных активов и биржевой торговли в криптовалютах.

Среди услуг, которые будут доступны пользователем на момент запуска - покупка и продажа криптовалют с использованием фиатного баланса, спотовая торговля и конвертация.

Пользователи будут иметь доступ к двум каналам для фиатных операций на платформе Binance Kazakhstan. Они смогут вводить и выводить средства с помощью банковских карт и с помощью банковского перевода через банк Freedom Finance.

У пользователей, которые не являются гражданами Казахстана, также будет возможность использовать платформу.

Для использования фиатных каналов требуется наличие банковской карты MasterCard, выпущенной казахстанским банком.