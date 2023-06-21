"Роснефть" в ближайшие месяцы нарастит объемы экспорта в Монголию

"Стороны договорились о компенсационных мерах в случае форс-мажорных обстоятельств будущих и предыдущих периодов. В частности, речь идет о восполнении объема нефтепродуктов, недопоставленного в июне текущего года в связи с затовариванием железнодорожных путей на территории Монголии. Согласно достигнутым договоренностям, данный объем будет компенсирован в ближайшие месяцы", - сообщила "Роснефть".