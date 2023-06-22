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СМИ: американский производитель одежды Gap не ушел из России

Производитель одежды из США компания Gap не покинула Россию, ограничившись закрытием ряда своих магазинов в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на рынке.

СМИ: американский производитель одежды Gap не ушел из России
© globallookpress.com

По его словам, в оставшихся локациях Gap продает вещи турецких брендов. После закрытия магазинов компания вывезла остатки из России в Турцию и там их продает, а в РФ завезли новые турецкие бренды. При этом собственник остался прежним, однако компания оставила не все магазины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если ушедшие с российского рынка западные компании вновь захотят вернуться, двери ни для кого не закрыты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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