СМИ: американский производитель одежды Gap не ушел из России

Производитель одежды из США компания Gap не покинула Россию, ограничившись закрытием ряда своих магазинов в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на рынке.

По его словам, в оставшихся локациях Gap продает вещи турецких брендов. После закрытия магазинов компания вывезла остатки из России в Турцию и там их продает, а в РФ завезли новые турецкие бренды. При этом собственник остался прежним, однако компания оставила не все магазины.