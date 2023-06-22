$84.25+0.0192.00-0.07

Ozon возглавил рейтинг выгодных франшиз в России по версии Forbes

Онлайн-ретейлер Ozon занял лидирующее место в составленном журналом Forbes рейтинге, куда вошли 30 самых выгодных франшиз. Список опубликован в четверг на сайте издания.

Ozon возглавил рейтинг выгодных франшиз в России по версии Forbes
© РИА Новости

Как пишет журнал, Ozon остается самой популярной франшизой в стране, увеличив количество пунктов выдачи заказов на 11 601 за период с мая 2022 по май 2023 года. У онлайн-ретейлера работают 27 769 франчайзинговых точек.

Совокупно сети всех участников рейтинга выросли на 40% в период с мая 2022 по май 2023 года, сообщает Forbes. Лидерами рейтинга в своих категориях стали кибершкола Kiberone, которая насчитывает 713 франчайзинговых точек, и сеть развивающих центров IQ007, которая имеет 625 франчайзинговых точек.

Кроме того, лидером в своей категории стала торговая сеть Fix Price, насчитывающая 540 точек, работающих по франшизе.

В рейтинг издания также вошли пиццерия "Додо пицца" (число франчайзинговых точек - 879), сеть продуктовых магазинов "Авокадо" (4 835), логистический оператор СДЭК (3 755).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители