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«Почта России» стала продавать продукты «Вкусвилла»

Продукты «Вкусвилла» начали продаваться в отделениях «Почты России». Проект запущен в 30 почтовых отделениях в Москве, но в случае успеха будет тиражирован на другие города, сообщает «Коммерсант».

В почтовых отделениях появились отдельные стеллажи с бакалеей, снеками, кондитерскими изделиями и соками под брендом «Вкусвилла». Во «Вкусвилле» уточняют, что заинтересованы в расширении присутствия через почтовые отделения за счёт городов, где нет своих магазинов.

Участники рынка отмечают, что за счёт развития сотрудничества с «Почтой России» «Вкусвилл» сможет заметно расширить сеть продаж без дополнительных затрат на открытие собственных магазинов. Однако он потребует от ритейлера вложений в рекламу, так как в небольших городах узнаваемость марки ниже.

Для «Почты России» это не первая попытка партнерства с крупной продуктовой сетью. В 2018 году оператор запустил аналогичный проект с «Магнитом», однако он оказался неуспешным, что, по мнению экспертов, может быть связано со слишком широким ассортиментом.

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