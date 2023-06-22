Продукты «Вкусвилла» начали продаваться в отделениях «Почты России». Проект запущен в 30 почтовых отделениях в Москве, но в случае успеха будет тиражирован на другие города, сообщает «Коммерсант».

В почтовых отделениях появились отдельные стеллажи с бакалеей, снеками, кондитерскими изделиями и соками под брендом «Вкусвилла». Во «Вкусвилле» уточняют, что заинтересованы в расширении присутствия через почтовые отделения за счёт городов, где нет своих магазинов.

Участники рынка отмечают, что за счёт развития сотрудничества с «Почтой России» «Вкусвилл» сможет заметно расширить сеть продаж без дополнительных затрат на открытие собственных магазинов. Однако он потребует от ритейлера вложений в рекламу, так как в небольших городах узнаваемость марки ниже.