Элитную бытовую технику стали привозить в Россию под заказ

Крупные российские ритейлеры начали оформлять индивидуальные заказы на поставку элитной бытовой техники известных брендов. Клиентам предлагают различные устройства от Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid, а также премиальных линеек Samsung и LG стоимостью в сотни тысяч рублей, сообщает газета «Известия».

Первой возможность приобрести дорогую технику под заказ запустила Inventive Retail Group, сейчас к ней присоединился и «М.Видео–Эльдорадо». Компания предупредила, что некоторые товары доступны для покупки в течение пары недель, а сроки поставки по каждой модели оговариваются индивидуально.

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Как объяснили представители «М.Видео–Эльдорадо», продажи встраиваемой техники, стиральных и посудомоечных машин, телевизоров и мелких кухонных устройств класса люкс занимают порядка трех процентов рынка. Доля гаджетов верхнеценового сегмента оценивается в 10-20 процентов, и спрос россиян на них не снижается.

Пока крупные ритейлеры тестируют новый формат, малый бизнес активно ведет поставки из-за рубежа под заказ. Так, с начала 2022 года число посредников-байеров на «Авито» выросло с нескольких сотен до 13 тысяч. На YouDo популярность услуг байеров поднялась на 17 процентов. Как отмечают эксперты и участники рынка.

По словам замдиректора по стратегическому развитию ГК «F+ tech | Марвел» Станислава Солтицкого, за индивидуальные заказы приходится переплачивать в полтора-два раза больше. Также такие покупки сопряжены с логистическими рисками, поэтому возить имеет смысл лишь элитные модели бытовой техники и электроники, ориентируясь на покупателей с высоким достатком.

Ранее стало известно, что Минпромторг обсуждает с производителями исключение из перечня параллельного импорта более 20 иностранных брендов, среди которых — техника HPE, Acer, Asus, MSI, Pali и других компаний. Также в Минэкономразвития рассматривают возможность запретить к ввозу в страну оборудования IBM, Dell, HP, Cisco и других производителей.