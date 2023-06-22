Сеть «М.Видео-Эльдорадо» начала предлагать услуги по персональному подбору и доставке под заказ бытовой техники премиум-класса, к примеру, из ассортимента итальянского бренда Smeg. Об этом рассказали «Известия».

В числе марок, которые россиянам привозят под заказ, - немецкие Miele, Kuppersbusch и Bora, американский бренд KitchenAid, а также премиальные линейки от Samsung и LG. Стоимость привозимой под заказ техники начинается от ста тысяч рублей. В большинстве случаев доставляют товары в течение одной-двух недель.

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что на люксовые бренды приходится около трех процентов российского рынка бытовой техники, а доля верхнеценового сегмента составляет 10–20 процентов. Основной объем - это встраиваемая техника, стиральные и посудомоечные машины и телевизоры.

В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что наблюдают отложенный спрос россиян на премиальный сегмент.

В первом квартале 2023 года на стиральные машины дороже 50 тысяч рублей приходилось более 25 процентов продаж этого вида техники. На холодильники от 60 тысяч рублей и микроволновки от 35 тысяч приходилось более четверти рынка.

Россияне заказывают премиальную технику и на платформе Inventive Retail Group (re:Store, Samsung и другие монобренды), где продают устройства Milele, Dyson, акустику Bang&Olufsen, а также одежду и детские игрушки.

Заместитель директора ГК «F+ tech | Марвел» по стратегическому развитию Станислав Солтицкий предупредил, что доставка под заказ может увеличить цену техники в 1,5-2 раза.

Ранее стало известно, что российские компании, занимающиеся ремонтом немецкой техники Bosch, столкнулись с нехваткой необходимых комплектующих. Проблемы, в частности, возникли с электронными блоками управления для стиральных и посудомоечных машин.