Производителей молочной продукции уличили в фальсификации

Генпрокуратура намерена заняться проверкой фактов фальсификации при производстве молочной продукции. Результаты исследования «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) свидетельствуют об использовании рядом российских производителей пальмового масла вместо молочных жиров, пишут «Известия».

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Отмечается, что несоответствие обнаружили в товарах молочников из Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областей и столицы страны. В материале говорится, что объектами лабораторных испытаний стали молочные продукты семи известных и набирающих популярность производителей.

Подчеркивается, что исследование проводили на предмет их соответствия предусмотренным техническими регламентами и межгосударственными стандартами требованиям качества и безопасности.

Несмотря на наличие маркировки, выявлено несоответствие обязательным требованиям. В Россельхознадзоре также указали на то, что иногда производителями молока используется сырье растительного происхождения.