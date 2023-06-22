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Производителей молочной продукции уличили в фальсификации

Генпрокуратура намерена заняться проверкой фактов фальсификации при производстве молочной продукции. Результаты исследования «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) свидетельствуют об использовании рядом российских производителей пальмового масла вместо молочных жиров, пишут «Известия».

Производителей молочной продукции уличили в фальсификации
© Unsplash

Отмечается, что несоответствие обнаружили в товарах молочников из Воронежской, Московской, Ростовской, Свердловской областей и столицы страны. В материале говорится, что объектами лабораторных испытаний стали молочные продукты семи известных и набирающих популярность производителей.

Подчеркивается, что исследование проводили на предмет их соответствия предусмотренным техническими регламентами и межгосударственными стандартами требованиям качества и безопасности.

Несмотря на наличие маркировки, выявлено несоответствие обязательным требованиям. В Россельхознадзоре также указали на то, что иногда производителями молока используется сырье растительного происхождения.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила о планах проверить торговые точки в связи с завышением цены молочной продукции на 100-150%.

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