Платформа «Авито Услуги» запустила сервис онлайн-записи к мастерам красоты
На платформе «Авито Услуги» впервые появилась возможность онлайн-записи к мастерам. Теперь записаться на маникюр или стрижку можно сразу в объявлении мастера на «Авито». Инструмент поможет специалистам автоматизировать запись клиентов и упростить рабочие процессы, а клиентам — удобно выбирать подходящее свободное окно на процедуру в календаре мастера. Подключить онлайн-запись уже могут специалисты, которые предлагают бьюти-услуги на «Авито». После этого в объявлении у мастера пользователям будет доступна кнопка «Онлайн-запись».
Это первый собственный инструмент «Авито» для онлайн-записи на услуги. Раньше заказчик и исполнитель могли договориться о времени и дате услуги только в личной переписке, а сам специалист не всегда мог оперативно ответить на звонок или сообщение клиента. Теперь пользователи смогут забронировать удобное время, не покидая платформу Авито, а мастера — упростить коммуникацию с клиентом и комфортно планировать рабочий график. Компания планирует развивать инструменты онлайн-записи и в других категориях услуг.
Инструмент уже доступен для подключения специалистам и компаниям, которые предлагают бьюти-услуги на «Авито». Подключить онлайн-запись можно самостоятельно для опубликованного объявления на «Авито» в категории «Красота и здоровье». Для этого мастеру достаточно заполнить график работы, а также прайс-лист на услуги и продолжительность каждой из них.
После того, как к объявлению подключена онлайн-запись, ею могут воспользоваться клиенты мастера, чтобы забронировать свободное «окошко» на нужную процедуру. При этом пользователь сразу увидит перечень выбранных услуг, их стоимость и продолжительность процедур. Если планы изменились, клиент может перенести или отменить запись.
«Сейчас на "Авито Услугах" размещено более 370 тысяч объявлений по услугам в сфере красоты и здоровья, и это одна из наиболее востребованных категорий на платформе. При этом каждый второй исполнитель услуг в России ищет заказчиков на "Авито", что делает площадку лидирующим онлайн-ресурсом для размещения предложений в сфере услуг. Мы понимаем, что для эффективного развития своего дела и работы с клиентами бьюти-мастерам необходимы инструменты, которые упрощают рабочие процессы. Поэтому мы впервые на платформе реализовали собственный инструмент онлайн-записи на услугу, который позволит мастерам автоматизировать работу с клиентами, вести все записи в онлайн-календаре, не покидая платформу "Авито". Для клиентов это означает возможность быстро записаться на нужную процедуру привычным способом. Мы продолжим развивать инструменты онлайн-записи на услуги и планируем масштабировать проект в других категориях», — рассказал директор вертикали «Авито Услуги» Георгий Акопян.