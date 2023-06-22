Платформа «Авито Услуги» запустила сервис онлайн-записи к мастерам красоты

«Сейчас на "Авито Услугах" размещено более 370 тысяч объявлений по услугам в сфере красоты и здоровья, и это одна из наиболее востребованных категорий на платформе. При этом каждый второй исполнитель услуг в России ищет заказчиков на "Авито", что делает площадку лидирующим онлайн-ресурсом для размещения предложений в сфере услуг. Мы понимаем, что для эффективного развития своего дела и работы с клиентами бьюти-мастерам необходимы инструменты, которые упрощают рабочие процессы. Поэтому мы впервые на платформе реализовали собственный инструмент онлайн-записи на услугу, который позволит мастерам автоматизировать работу с клиентами, вести все записи в онлайн-календаре, не покидая платформу "Авито". Для клиентов это означает возможность быстро записаться на нужную процедуру привычным способом. Мы продолжим развивать инструменты онлайн-записи на услуги и планируем масштабировать проект в других категориях», — рассказал директор вертикали «Авито Услуги» Георгий Акопян.