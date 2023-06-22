«Почта России» и «Вкусвилл» договорились о продаже продуктов сети в московских почтовых отделениях. Об этом рассказал «Коммерсант».

Проект тестируют в 30 отделениях почты, там появились стеллажи с бакалеей, снеками, кондитерскими изделиями и соками из «Вкусвилла». Пилотный проект продлится как минимум три месяца. В случае успеха партнерство расширят на другие города.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что «Вкусвилл» благодаря такому сотрудничеству может увеличить продажи без вложений в открытие магазинов, но в новых для компании городах могут потребоваться дополнительные рекламные инвестиции.

Независимый эксперт Ирина Болотова заявила газете, что проект может стать успешным, если ассортимент не будет слишком широким. По ее мнению, отделения «Почты России» больше подходят для продажи товаров импульсивного спроса.

В 2022 году в отделениях «Почты России» в разных городах начали продаваться товары под собственной торговой маркой «Почтовая марка» - варенье, сушки, сухари, печенье, шоколад, вафли и другие товары.