$84.25+0.0192.00-0.07

«Почта России» начала торговать продуктами «Вкусвилла»

«Почта России» и «Вкусвилл» договорились о продаже продуктов сети в московских почтовых отделениях. Об этом рассказал «Коммерсант».

Проект тестируют в 30 отделениях почты, там появились стеллажи с бакалеей, снеками, кондитерскими изделиями и соками из «Вкусвилла». Пилотный проект продлится как минимум три месяца. В случае успеха партнерство расширят на другие города.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что «Вкусвилл» благодаря такому сотрудничеству может увеличить продажи без вложений в открытие магазинов, но в новых для компании городах могут потребоваться дополнительные рекламные инвестиции.

Независимый эксперт Ирина Болотова заявила газете, что проект может стать успешным, если ассортимент не будет слишком широким. По ее мнению, отделения «Почты России» больше подходят для продажи товаров импульсивного спроса.

В 2022 году в отделениях «Почты России» в разных городах начали продаваться товары под собственной торговой маркой «Почтовая марка» - варенье, сушки, сухари, печенье, шоколад, вафли и другие товары.

В некоторых московских отделениях появились белорусские товары.

4
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители