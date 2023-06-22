Выплаты дивидендов в пользу иностранных компаний упали втрое

«По итогам 2022 года сумма дивидендов, подлежащих выплате иностранным организациям, составила 1,1 трлн руб. Это почти в три раза меньше, чем было выплачено по итогам предыдущего года — 2,9 трлн руб. <...> Среди них значительнее всего за год сократились дивиденды в пользу компаний Кипра, в три раза — с 618 млрд до 210 млрд руб. Наибольший объем дивидендов от российских компаний приходится на инвесторов из США — 416 млрд руб. против 607 млрд руб. в 2021 году», — заключается в материале.