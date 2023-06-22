В России появится аналог магазинов IKEA

В пресс-службе сети магазинов товаров для дома «Гуд Лакк» заявили, что компания собирается открыть сеть магазинов в России. Об этом сообщает РИА «Недвижимость».

Отмечается, что в компанию входят производители мебели, которые раньше работали с ушедшей из России IKEA. Согласно планам компании, первый магазин откроется уже 1 июля в московском бизнес-парке «Румянцево». При этом сеть собирается открыть за 2023 год до 15 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.