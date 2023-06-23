«Нафтогаз» подал иск о принудительном взыскании с России $5 млрд

Компания "Нафтогаз Украины" начала процедуру принудительного взыскания с России $5 млрд в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму. Об этом сообщил глава компании Алексей Чернышов.

"Сегодня подали ходатайство о признании решения арбитражного трибунала в Гааге в Федеральный окружной суд США в округе Колумбия. Украина должна получить полную сумму компенсации в размере $5 млрд, предусмотренную арбитражным решением. В рамках Нью-Йоркской конвенции приступаем к процессу признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории государств, где находятся активы Российской Федерации", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

13 апреля в "Нафтогазе" сообщили, что трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал РФ уплатить компенсацию украинской компании в $5 млрд якобы за ущерб в Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это решение сначала нужно проанализировать и после этого определять дальнейшие действия.