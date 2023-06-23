ЕС ввел санкции против помогающих России компаний из Китая и ОАЭ

Евросоюз включил в 11-й пакет санкций 87 компаний из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Сирии и Армении за поддержку России. Об этом говорится в официальном Еврокомиссии.

По словам европейских властей, внесенные в санкционный список организации напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс России «в агрессивной войне против Украины». Для таких компаний будут действовать более жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий.