Компания из США заплатит $10 млрд из-за загрязнения «вечными химикатами»

Американская корпорация 3M («Три Эм», Minnesota Mining and Manufacturing Company) согласилась выплатить 10,3 миллиарда долларов в рамках соглашения по делу о загрязнении окружающей среды «вечными химикатами». Об этом сообщает Reuters.

3M достигла соглашения по коллективному иску американцев, связанному с загрязнением воды и почвы.

Речь идет о загрязнении перфторалкильными и полифторалкильными химическими веществами (PASF). PASF отталкивают воду, не растворяются в ней, устойчивы к нагреванию и распадаются очень долго, поэтому и получили название «вечные». Их применяют для производства одноразовой посуды, пищевой упаковки, антипригарных покрытий, косметики и тканей.

Адвокаты истцов заявили, что 3M использовала такие химикаты с 1950-х годов, загрязняя воду и почву, что провоцировало у людей рак, гормональную дисфункцию, снижало фертильность, вызывало дефекты развития и наносило ущерб экологии. Одним из источников загрязнения адвокаты назвали пену для огнетушителей.

Если сделка получит одобрение суда, в течение ближайших 13 лет компания выделит деньги городам, поселкам и общественным системам водоснабжения для проведения анализов на PASF и борьбы с загрязнением.

Также компания пообещал прекратить все производство с использованием PFAS к концу 2025 года.

При этом в 3M заявили, что компания не признает свою вину и «готова продолжать защищать себя в судебном процессе».