Carlsberg Group прекратила поиск нового инвестора для «Балтики»

В пресс-службе «Балтики» сообщили о завершении поиска датской пивоваренной компанией Carlsberg Group нового инвестора для компании.

Подчеркивается, что до завершения сделки фирма продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме. Она сохраняет все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников, добавляется в сообщении.

Также отмечается, что после этого сделку должны одобрить регулирующие органы России.

О планах Carlsberg Group продать пивоваренную компанию «Балтика» подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes сообщала газета «Коммерсант» чуть более года назад.

Агентство ТАСС писало, что датская пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила о планах продать до летнего периода все активы на территории РФ.