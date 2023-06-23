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ЕС ввел санкции против двух российских банков

Евросоюз принял решение ввести ограничения в отношении «Международного Расчетного Банка» и банка «Центр международных расчетов». Это следует из материалов Еврокомиссии.

ЕК пояснила, что они были включены в новый пакет санкций в связи с тем, что функционируют в новых российских регионах. Это, как уточняется, свидетельствует о том, что

финансовые организации оказывают поддержку «нарушению территориальной целостности Украины».

Рестрикции начинают действовать после их публикации в официальном журнале.

Европейская компания потеряла половину прибыли после ухода из России

Сегодня стало известно, что Евросоюзом был утвержден 11-й пакет санкций против России. Под него подпали 87 организаций, которые поддерживают Москву. В списке оказались «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Катехона».

Также Евросоюз принял решение о введении запрета на въезд прицепов и полуприцепов из России, а также на совершение заходов в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов.

Евросоветом был включен в пакет механизм «борьбы с их обходом». Он позволит вводить рестрикции против третьих стран. Кроме того, представители ЕС расширили список запрещенных к транзиту через территорию России высокотехнологичных и военных товаров.

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