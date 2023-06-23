ЕС ввел санкции против двух российских банков

Евросоюз принял решение ввести ограничения в отношении «Международного Расчетного Банка» и банка «Центр международных расчетов». Это следует из материалов Еврокомиссии.

ЕК пояснила, что они были включены в новый пакет санкций в связи с тем, что функционируют в новых российских регионах. Это, как уточняется, свидетельствует о том, что

финансовые организации оказывают поддержку «нарушению территориальной целостности Украины».

Рестрикции начинают действовать после их публикации в официальном журнале.

Сегодня стало известно, что Евросоюзом был утвержден 11-й пакет санкций против России. Под него подпали 87 организаций, которые поддерживают Москву. В списке оказались «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Катехона».

Также Евросоюз принял решение о введении запрета на въезд прицепов и полуприцепов из России, а также на совершение заходов в свои порты любых танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку нефти с других судов.