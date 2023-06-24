В Ростове-на-Дону закрылись все заведения сети «Вкусно - и точка»

Руководство сети быстрого питания «Вкусно - и точка» приняло решение на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер» временно закрыть все рестораны в Ростове-на-Дону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети.

В пресс-службе пояснили, что приоритетом компании является «безопасность гостей и сотрудников».

В связи с этим, уточнили во «Вкусно и точка», было принято решение закрыть предприятия сети в Ростове.

Ранее сообщалось, что в городе, несмотря на наличие в районе штаба Южного военного округа вооруженных людей и бронетехники, сохраняется спокойная обстановка.