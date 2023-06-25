Amazon и Google заявили о миллиардных инвестициях в Индию
Американские компании Google и Amazon заявили о готовности инвестировать в Индию $10 млрд и $15 млрд. Об этом пишет Press Trust of India (PTI).
Генеральный директор Google Сундар Пичаи в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о том, что руководство компании инвестирует $10 млрд в индийский фонд оцифровки.
Он также объявил об открытии глобального операционного центра финансовых технологий Google в Международном финансовом технологическом городе Гуджарата (GIFT) в Гандинагаре.
«Для меня было честью встретиться с премьер-министром Моди во время исторического визита в США», - заверил Сундар Пичаи.
Amazon, в свою очередь, планирует вложить в индийскую экономику $15 млрд. При этом глава компании Эндрю Джесси сообщил о том, что компания Amazon уже инвестировала в индийский рынок $11 млрд.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что власти США не возражают против покупок российской нефти Индией, если та будет соблюдать «ценовой потолок». При этом президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди заявили о том, что совместно поддерживают территориальную целостность Украины.