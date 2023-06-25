"Яндекс" возобновляет работу своих сервисов в Ростове-на-Дону

"Для партнеров из этих городов, которые вчера были вынуждены временно закрыть свои ПВЗ, не будут применяться штрафные санкции. А простой для местных партнеров будет компенсирован. Если вчера или сегодня партнер отменил заказ или опоздал с отгрузкой, то это не будет учитываться в индексе качества продавца - это касается всех регионов страны", - добавил представитель сервисов.