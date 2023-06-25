"Яндекс" возобновляет работу своих сервисов в Ростове-на-Дону
"Яндекс" возобновляет работу своих e-com и фудтех-сервисов в Ростове-на-Дону: "Яндекс маркет" и "Маркет 15" уже работают, "Яндекс еда" и "Маркет деливери" возобновят работу в регионе в 12:00 мск, сообщил ТАСС официальный представитель сервисов "Яндекса".
"Сервис "Маркет 15" уже работает в Ростове-на-Дону. "Еда" и "Маркет деливери" возобновят работу в регионе в 12:00 - мы уже оповестили об этом рестораны и курьеров-партнеров. Все три сервиса компенсировали курьерам и кладовщикам то время, которое они не могли доставлять и собирать заказы, пока в городе было небезопасно", - сообщили в компании.
"Яндекс маркет" также полностью возобновил работу - делать заказы можно во все южные регионы", - добавил собеседник ТАСС.
В настоящее время логистические и складские объекты компании на юге страны работают в штатном режиме, пункты выдачи заказов (ПВЗ) в Ростове-на-Дону и Воронеже также функционируют в обычном режиме.
"Для партнеров из этих городов, которые вчера были вынуждены временно закрыть свои ПВЗ, не будут применяться штрафные санкции. А простой для местных партнеров будет компенсирован. Если вчера или сегодня партнер отменил заказ или опоздал с отгрузкой, то это не будет учитываться в индексе качества продавца - это касается всех регионов страны", - добавил представитель сервисов.