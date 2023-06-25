Компания Ozon возобновила прием заказов в южных регионах России, сообщила компания в своем Telegram-канале.

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Там отметили, что пункты выдачи также вернулись к работе, а заказы, которые не были доставлены вчера, уже начали доставлять.

Сроки хранения заказов компания продлит, чтобы все успели забрать свои покупки.

Ранее компания Ozon сообщила о временном ограничении оформления заказов в южных регионах России из-за мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости».