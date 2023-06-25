Компания Ozon возобновила прием заказов в южных регионах России
Компания Ozon возобновила прием заказов в южных регионах России, сообщила компания в своем Telegram-канале.
Там отметили, что пункты выдачи также вернулись к работе, а заказы, которые не были доставлены вчера, уже начали доставлять.
Сроки хранения заказов компания продлит, чтобы все успели забрать свои покупки.
Ранее компания Ozon сообщила о временном ограничении оформления заказов в южных регионах России из-за мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости».
Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.