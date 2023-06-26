Банки начинают передавать биометрию клиентов государству

Клиенты банков, сдавшие биометрию, получают уведомления от финансовых организаций о передаче их данных в государственную Единую биометрическую систему. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сбербанк начал уведомлять клиентов о передаче данных с 22 июня.

Издание отмечает, что таким образом государство может получить 75 млн биометрических образцов.

Кредитные организации должны направить данные из своих систем в ЕБС до 30 сентября. При этом уведомление должно быть отправлено клиенту за месяц до этого. Подчеркивается, что у граждан есть право отказаться от передачи своих данных в Единую биометрическую систему.

В таком случае требуется информирование банка об отказе. После этого данные удалят из системы, подчеркнули в «Сбере».

Биометрические данные — это уникальные биологические и физиологические характеристики, которые позволяют установить личность человека. К биометрическим данным относятся изображение лица и запись голоса.