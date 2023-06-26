Deutsche Bank сообщил клиентам о потере доступа к российским акциям

Deutsche Bank сообщил клиентам, что больше не может гарантировать им полный доступ к российским акциям. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

По его информации, Deutsche Bank обнаружил нехватку обеспечивающих депозитарные расписки акций, выпущенных банком до начала СВО и хранящихся в российском банке-депозитарии. В документе Deutsche bank объяснил нехватку решением России разрешить инвесторам конвертировать часть депозитарных расписок в местные акции, утверждает Reuters. Конвертация была проведена без "участия или надзора" немецкого банка, и Deutsche bank не смог сверить акции компании с депозитарными расписками, сообщает агентство.

Таким образом, Deutsche bank стал первым крупным банком, который официально проинформировал держателей депозитарных расписок о том, что они могут не получить доступ ко всем акциям, на которые они имеют право, утверждает Reuters.

Депозитарные расписки - это сертификаты, выпущенные банком и представляющие собой акции иностранной компании, торгуемые на местной фондовой бирже. Их обмен на акции российской компании является первым шагом на пути к возврату своих денег, утверждает Reuters.