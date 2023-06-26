«Вкусно - и точка» повысила цены на меню в своих кафе
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» повысила цены в своих кафе с 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что повышение на некоторые позиции составило порядка 10 рублей. Причиной этого, по данным агентства, стал рост себестоимости продукции.
Как передает корреспондент РИА Новости, с утра понедельника в кафе «Вкусно - и точка» рядом с метро «Улица 1905 года» в Москве круассан с ветчиной и сыром стоит 150 рублей, тогда как на прошлой неделе его цена составляла 139 рублей. Подорожали также чизкейки с разными вкусами со 175 рублей до 185 рублей.
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