Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» повысила цены в своих кафе с 26 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА Новости, с утра понедельника в кафе «Вкусно - и точка» рядом с метро «Улица 1905 года» в Москве круассан с ветчиной и сыром стоит 150 рублей, тогда как на прошлой неделе его цена составляла 139 рублей. Подорожали также чизкейки с разными вкусами со 175 рублей до 185 рублей.