Акционер ПИК продаст два торгово-развлекательных центра в Москве

Подчеркивается, что продавцу уже удалось найти претендентов на каждый из комплексов, при этом договоры пока не были подписаны сторонами. Также уточняется, что Гордеев не планирует реализовать эти центры с дисконтом, в этой связи заключение сделок может затянуться. Он выручит за комплексы свыше 40 миллиардов рублей, полагают эксперты по недвижимости.