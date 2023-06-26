Акционер ПИК продаст два торгово-развлекательных центра в Москве
Компания Mall Management Group занялась поисками покупателей на торгово-развлекательные центры «Саларис». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов.
Данные магазины расположены на Киевском шоссе. «Павелецкая плаза» - рядом с Павелецким вокзалом в столице. Mall Management Group управляет торговыми активами акционера ПИК Сергея Гордеева.
Подчеркивается, что продавцу уже удалось найти претендентов на каждый из комплексов, при этом договоры пока не были подписаны сторонами. Также уточняется, что Гордеев не планирует реализовать эти центры с дисконтом, в этой связи заключение сделок может затянуться. Он выручит за комплексы свыше 40 миллиардов рублей, полагают эксперты по недвижимости.
Площадь торгового центра «Саларис» составляет 310 тысяч квадратных метров. Здание построили в рамках транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево» в 2019 году.
Недостроенная «Павелецкая плаза» была выкуплена структурами Гордеева летом 2018 года. Ранее она принадлежала дочерней компании казахстанского БТА-банка. Суммарная площадь объекта - 73 тысячи «квадратов».