Wildberries решил отменить списание средств за обратную доставку вещей с браком
Маркетплейс Wildberries сообщил о доработке механизма возврата вещей с браком. С покупателей при обращении к менеджеру пункта выдачи не будут списывать цену обратной доставки, передает РИА Новости.
Подчеркивается, что ранее плату за возврат возвращали только после того, как подтверждался брак на складе.
В компании также отметили, что в случае обнаружения дефектов у товара покупателю следует проинформировать об этом менеджера пункта выдачи. Это также касается случаев, когда покупателю прислали не тот товар.
В маркетплейсе сообщили, что менеджер проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе. Цену обратной транспортировки товаров с браком, ошибочно доставленных вещей или недокомплекта списывать не будут.
В компании указали на активный процесс улучшения функционала данного сервиса. В скором времени он заработает и при курьерской доставке, добавили в Wildberries.
Ранее маркетплейс принял решение о снятии временных ограничений по выводу средств из личных кабинетов всех продавцов, которые подверглись проверкам в связи с «нелегальными способами продвижения» на площадке с помощью внешних сервисов.