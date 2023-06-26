Маркетплейс Wildberries сообщил о доработке механизма возврата вещей с браком. С покупателей при обращении к менеджеру пункта выдачи не будут списывать цену обратной доставки, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что ранее плату за возврат возвращали только после того, как подтверждался брак на складе.

В компании также отметили, что в случае обнаружения дефектов у товара покупателю следует проинформировать об этом менеджера пункта выдачи. Это также касается случаев, когда покупателю прислали не тот товар.

В маркетплейсе сообщили, что менеджер проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе. Цену обратной транспортировки товаров с браком, ошибочно доставленных вещей или недокомплекта списывать не будут.

В компании указали на активный процесс улучшения функционала данного сервиса. В скором времени он заработает и при курьерской доставке, добавили в Wildberries.