В Минфине пояснили, кто попадает под выплату налога на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль, который должны будут разово заплатить крупные российские компании, составит 10% от разницы между прибылью, полученной фирмами за 2021-2022 годы, и прибылью, полученной в 2018-2019 годах. Его не будут платить субъекты малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственные компании, а также организации, образованные после 2020 года или получившие в предыдущие два года менее 1 млрд рублей прибыли.