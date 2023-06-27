В России установили антимонопольные ограничения для цифровых платформ

В России вводят антимонопольные ограничения для цифровых платформ. Речь идет о маркетплейсах и агрегаторах, передает РИА Новости.

Это сделано для пресечения злоупотреблений доминирующим положением со стороны их владельцев. Соответствующий закон был принят Госдумой.

Документ входит в так называемый «пятый антимонопольный пакет», предполагающий совершенствование антимонопольного регулирования цифровых рынков. Как отмечал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, благодаря изменениям в стране можно будет выявлять антирыночные действия и картельные соглашения крупных маркетплейсов и агрегаторов.

Законом определяются критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам. Вводится понятие «сетевой эффект».

Кроме того, владельцы, чей сетевой эффект дает возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке, по закону не смогут злоупотреблять доминирующим положением.

Также в России установили новое условие для антимонопольного контроля за сделками экономической концентрации на товарных рынках.