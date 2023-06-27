В Нидерландах постановили, что отказ в приеме на работу иностранцев не является дискриминацией

В Нидерландском институте по правам человека постановили, что отказ в приёме на работу иностранцев не является дискриминацией для компании ASML. Об этом сообщает Reuters.

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Этот вопрос был поднят из-за политики крупнейшего производителя литографического оборудования для микроэлектронной промышленности – нидерландской компании ASML, которая не принимает на работу иностранцев. Согласно решению Нидерландского института по правам человека, компания имеет право отказывать в трудоустройстве гражданам Ирана, Сирии, Кубы, Северной Кореи, Китая, России и ещё около 20 стран.

Такое решение было объяснено тем, что компания сильно зависит от технологий США, поэтому Белый дом может диктовать собственные условия. Одним из таких условий является штат, состоящий только из граждан определённых стран.

«Правила, издаваемые властями США, иногда имеют силу за пределами территории США», – сказано в решении института.

Обсуждение этой ситуации началось из-за жалобы в Нидерландский институт по правам человека правозащитной организации Роттердама, которая посчитала эту политику дискриминирующей. В ответ на это ASML выпустила обращение, в котором прямо рассказала об условиях Вашингтона, а также о возможных санкциях за их нарушение.