ЦБ возобновил публикацию отчетности российских банков

Центральный банк Российской Федерации возобновляет публикацию отчетности российских банков на своем сайте, которая была приостановлена в 2022 году, сообщает пресс-служба Банка России.

«Возвращаемся к раскрытию форм отчетности кредитных организаций, которая была приостановлена в 2022 году в связи с санкционными рисками», — говорится в сообщении регулятора.

В пресс-службе добавили, что этот шаг увеличит прозрачность банковского сектора в целом и отдельных кредитных организаций для партнеров, клиентов, инвесторов и экспертов.

В частности, на сайте возобновится публикация данных оборотной ведомости (101-я форма), расчета капитала (123-я форма), обязательных нормативов (135-я форма) банков за май 2023 года. Также регулятор пообещал с июля расширить перечень публикуемых данных и добавить публикацию квартальных отчетов о финансовых результатах, ежеквартальных форм отчетности банковских групп: консолидированный баланс, консолидированный отчет о финансовых результатах, расчет капитала и нормативы банковских групп.