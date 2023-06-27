В Европе призвали банки ускорить уход из России

Европейские банки в 2022 году сократили присутствие на российском рынке на 37 процентов, однако этого недостаточно, считает Европейский центробанк (ЕЦБ). Регулятор призывает кредитные организации ускорить уход из страны. Об этом сообщает в письме глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа, пишет Bloomberg.

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Энриа сообщил, что регулятор требует от банков подготовить четкий план действий по выходу из российского бизнеса и регулярно отчитываться о проделанной работе.

«Я неоднократно и публично выражал обеспокоенность по поводу разочаровывающе незначительного прогресса, достигнутого банками в снижении рисков, вытекающих из продолжающихся операций на российском рынке», — посетовал он.

В первом квартале 2023 года в зоне риска в России находился капитал европейских банков в размере 45 миллиардов евро. Главная доля в этой сумме принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International (RBI) — более 20 миллиардов евро.

По данным Financial Times, российская экономика серьезно зависит от RBI в платежной сфере. Дочерняя компания организации — Райффайзенбанк — обслуживает 40-50 процентов платежей страны с другими странами.