UBS сократит более половины сотрудников приобретенного Credit Suisse

Крупнейший банк Швейцарии UBS планирует сократить большую часть персонала приобретенного обанкротившегося банка Credit Suisse. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По информации его источников, сокращение пройдет в три этапа начиная с конца июля. Оно продолжится в сентябре и октябре. Большая часть увольнений придется на зарубежные отделения банка Credit Suisse - в Лондоне, Нью-Йорке и в некоторых странах Азии.

В конечном итоге UBS намерен сократить общую численность персонала примерно на 30% от своего текущего штата в 120 тыс. сотрудников, то есть на 35 тыс. человек, заявили Bloomberg два источника. При этом штат Credit Suisse в настоящее время составляет 45 тыс. человек.

Такое массовое увольнение позволит банку в ближайшие годы сэкономить около $6 млрд на расходах на персонал.