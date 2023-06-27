ЕЦБ порекомендовал работающим в России банкам скорее уходить из страны

Руководитель наблюдательного совета Европейского Центробанка (ЕЦБ) Андреа Энриа заявил, что европейским банкам, работающим в России, как можно скорее покинуть страну. Его слова передает Bloomberg.

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По словам Энриа, в прошлом году европейские кредитные организации сократили свое присутствие на российском рынке на 37%, но этого все равно недостаточно. Он пояснил, что ЕЦБ запросил от банков разработать «дорожные карты» по уходу из РФ и своевременно отчитываться о процессе их выполнения.

«Я много раз выражал обеспокоенность по поводу разочаровывающе незначительного прогресса, достигнутого банками в снижении рисков, вытекающих из продолжающихся операций на российском рынке», — сказал глава набсовета ЕЦБ.