Названы лидеры среди российских банков по росту капитала

Райффайзенбанк за февраль 2022 года — май 2023 года нарастил капитал в 214 миллиардов рублей, взяв лидерство по этому показателю среди остальных российских банков. Самое сильное сокращение капитала произошло у ВТБ. Об этом рассказал начальник аналитического управления БКС Максим Осадчий, пишет РИА Новости.

ЦБ опубликовал отчетность банков на 1 июня 2023 года. Это первое раскрытие банковских отчетностей за 16 месяцев.

Как говорится в отчете, Райффайзенбанк увеличил свой капитал более чем в два раза — на 215 рублей за период с 1 февраля 2022 года до 1 июня 2023 года. Такой агрессивный рост обусловлен в первую очередь его монопольным положением на рынке — только Райффайзенбанк мог переводить средства из России в страны ЕС.

На втором месте оказался Сбербанк, чей прирост капитала составляет 176 миллиардов рублей. Тройку лидеров замыкает Промсвязьбанк с увеличением показателя на 154 миллиарда рублей. Затем идут Газпромбанк — 112 миллиардов рублей и Россельхозбанк — 104 миллиарда рублей.