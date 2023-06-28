Европейские регуляторы заявили о необходимости терпеть инфляцию в Евросоюзе

Европейские регуляторы могут изменить подход к европейской инфляции, пытаясь признать ее приемлемой на фоне необходимости зеленого перехода и увеличения энергонезависимости. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на доклады представителей европейских регуляторов.

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Доклады к форуму в Синтре доказывают, что при решении среднесрочных задач Европейскому Центробанку (ЕЦБ) нужно учитывать долгосрочные задачи самого Евросоюза (ЕС). Кроме того, рост инфляции станет данностью для Европы в ближайшие несколько лет.

Поэтому особой нужды бороться с последствиями спецоперации России на Украине сейчас нет, так как инфляционные ожидания в европейском регионе никуда не денутся. Некоторые эксперты и участники рынка, которые выступали на форуме в Синтре, отметили, что для Европы важно восстановить рынки недвижимости и увеличить ее стоимость.

Тогда, частично, рост инфляции может прекратиться. Большинство экономистов на форуме пришли к выводу, что для реализации зеленого перехода в энергетике ЕС необходимо спокойно относиться к повышенному инфляционному фону, так как это требует больших денежных вливаний.