Chanel выиграла суд у российской таможни

Суд в Москве признал незаконными постановление Центральной акцизной таможни о привлечении дочки Chanel - ООО «Шанель» - к административной ответственности за неверные данные о весе товаров. Об этом сообщает РБК.

Причиной разбирательства стал вес бижутерии Chanel и нейлоновых ручек для сумок. В январе 2023-го в таможне заявили, что вес двух партий бижутерии был занижен на 11,4 килограмма: по документам товар весил 25 килограммов, а в действительности - 36,8 килограмма. Еще у одной партии товара, нейлоновых ручек для сумок, фактический вес оказался меньше заявленного на 0,003 килограмма.

В таможне сочли, что неправильно указанный вес привел к занижению уплаты пошлин на 3735 рублей. Ввозимая в Россию бижутерия облагается пошлиной в три евро за один килограмм, а ручки для сумок - 0,61 евро за килограмм.

Компании грозил штраф от 50 тысяч до 300 тысяч рублей по административной статье о «предоставлении недействительных документов при совершении таможенных операций».

При этом российская «дочка» Chanel направила таможенникам письмо, в котором признала ошибку и заявила, что вес был указан неправильно из-за технического сбоя.

После этого таможня вынесла постановление об административном правонарушении, но ООО «Шанель» обратилось в суд и потребовало отменить постановление. В апреле арбитражный суд встал на сторону таможни, но апелляционный суд в июне занял сторону «Шанель».

Государственный таможенный инспектор правовой службы Лева Тттян заявил, что таможня не изменила свою позицию и будет оспаривать решение суда.