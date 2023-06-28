Chanel выиграла суд у российской таможни
Суд в Москве признал незаконными постановление Центральной акцизной таможни о привлечении дочки Chanel - ООО «Шанель» - к административной ответственности за неверные данные о весе товаров. Об этом сообщает РБК.
Причиной разбирательства стал вес бижутерии Chanel и нейлоновых ручек для сумок. В январе 2023-го в таможне заявили, что вес двух партий бижутерии был занижен на 11,4 килограмма: по документам товар весил 25 килограммов, а в действительности - 36,8 килограмма. Еще у одной партии товара, нейлоновых ручек для сумок, фактический вес оказался меньше заявленного на 0,003 килограмма.
В таможне сочли, что неправильно указанный вес привел к занижению уплаты пошлин на 3735 рублей. Ввозимая в Россию бижутерия облагается пошлиной в три евро за один килограмм, а ручки для сумок - 0,61 евро за килограмм.
Компании грозил штраф от 50 тысяч до 300 тысяч рублей по административной статье о «предоставлении недействительных документов при совершении таможенных операций».
При этом российская «дочка» Chanel направила таможенникам письмо, в котором признала ошибку и заявила, что вес был указан неправильно из-за технического сбоя.
После этого таможня вынесла постановление об административном правонарушении, но ООО «Шанель» обратилось в суд и потребовало отменить постановление. В апреле арбитражный суд встал на сторону таможни, но апелляционный суд в июне занял сторону «Шанель».
Государственный таможенный инспектор правовой службы Лева Тттян заявил, что таможня не изменила свою позицию и будет оспаривать решение суда.
На фоне украинского кризиса в марте 2022 года Chanel объявила, что приостанавливает онлайн-торговлю в России, временно закрывает бутики и прекращает поставки товары в страну. ЕС в рамках одного из пакетов санкций запретил ввозить в Россию предметы роскоши дороже 300 евро за единицу товара.