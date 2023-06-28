IKEA отказалась от сладостей бойкотированного за работу в России Mondelez

IKEA убирает из своего ассортимента сладости Mondelez. Как сообщает Welt, это случилось после того, как скандинавские организации объявили производителю бойкот из-за продаж в России.

Сама IKEA не стала публично поддерживать бойкот и не ответила на запросы журналистов. По официальной информации, компания отказалась от продукции Mondelez из-за перехода на собственное производство.

Напомним, что Mondelez — компания, занимающаяся производством сладостей популярных брендов. Компания выпускает в том числе известные в России шоколадки Milka и печенье Oreo. После начала специальной военной операции на Украине организация отказалась уходить с российского рынка и продолжила работу.