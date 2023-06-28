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В России откроют новую сеть магазинов спортивной одежды вместо Nike и Puma

Inventive Retail Group, которая была партнером Nike, готовится открыть магазины своей новой торговой сети Amazing Red, ориентированной на людей, занимающихся спортом. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение компании.

В России откроют новую сеть магазинов спортивной одежды
© РИА Новости

Inventive Retail Group (IRG) в июле этого года запустит новую мультибрендовую сеть магазинов спортивных товаров Amazing Red, которая будет включать 100 магазинов в более чем 20 городах России. Основу ассортимента составит продукция для разных видов спорта от брендов Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics.

В публикации отметили, что сейчас новая вывеска Amazing Red уже появилась на месте бывшего магазина Puma в торгцентре «Европолис» в Москве. При этом ранее Inventive Retail Group была партнером Nike в России. Однако компании пришлось закрыть все магазины этой сети, так как компания покинула рынок в России.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что часть спроса на спортивные товары в России не закрыта. Речь идет о товарах, которые необходимы для занятий спортом в холодное время года. На данный момент основная часть спорттоваров везется из стран Ближнего Востока и Африки, но они не отвечают особенностям российского климата.

Ранее РИА Новости сообщили, что американский производитель одежды Gap не только не покинул российский рынок, но и продает у себя вещи турецких брендов.

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