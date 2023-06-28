В России откроют новую сеть магазинов спортивной одежды

Inventive Retail Group, которая была партнером Nike, готовится открыть магазины своей новой торговой сети Amazing Red, ориентированной на людей, занимающихся спортом. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение компании.

Inventive Retail Group (IRG) в июле этого года запустит новую мультибрендовую сеть магазинов спортивных товаров Amazing Red, которая будет включать 100 магазинов в более чем 20 городах России. Основу ассортимента составит продукция для разных видов спорта от брендов Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics.

В публикации отметили, что сейчас новая вывеска Amazing Red уже появилась на месте бывшего магазина Puma в торгцентре «Европолис» в Москве. При этом ранее Inventive Retail Group была партнером Nike в России. Однако компании пришлось закрыть все магазины этой сети, так как компания покинула рынок в России.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что часть спроса на спортивные товары в России не закрыта. Речь идет о товарах, которые необходимы для занятий спортом в холодное время года. На данный момент основная часть спорттоваров везется из стран Ближнего Востока и Африки, но они не отвечают особенностям российского климата.