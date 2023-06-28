Суд в Москве оштрафовал «Тинькофф банк» на 70 тыс. руб. за утечку данных

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«Тинькофф банк» оштрафовали на 70 тысяч рублей за утечку данных. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Савеловского суда в среду, 28 июня.

По данным пресс-службы, мировой судья признал компанию виновной по статье «Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных» административного кодекса. Максимальное наказание по ней предусматривает штраф 100 тысяч рублей.