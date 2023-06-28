Суд оштрафовал банк "Тинькофф" за утечку персональных данных
Мировой суд в Москве оштрафовал банк "Тинькофф" на 70 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.
"Суд признал АО "Тинькофф банк" виновным по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ) и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 70 тыс. рублей", - сказала пресс-секретарь суда.
Административный протокол был составлен за нарушение законодательства в области персональных данных. Максимальная сумма штрафа для юридического лица по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ составляет 100 тыс. рублей.