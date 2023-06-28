Главный акционер BMW раскритиковал энергетическую политику правительства ФРГ

Непродуманная энергетическая политика немецкого правительства поставила под угрозу энергоснабжение промышленных площадок и домохозяйств, заявил основной акционер немецкого автогиганта BMW Штефан Квандт. Об этом пишет ТАСС.

Бизнесмен пояснил, что риски нарушения равновесия в энергетической сфере в результате действий правящей коалиции достаточно велики.

Квандт уточнил, что проблемы в этой сфере могут проявиться в формах высоких затрат для производственных площадок и граждан, вынужденных отключений электроэнергии, нарушений энергоснабжения в ряде федеральных земель.

По его мнению, если власти Германии не смогут найти баланс между усилиями по защите окружающей среды и распределением налогового бремени для граждан, то общественный порядок может оказаться под угрозой.