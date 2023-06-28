Дума приняла закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о введении налога на сверхприбыль для крупных компаний. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Согласно тексту законопроекта, организации со средней прибылью выше 1 миллиарда рублей за 2021-2022 годы должны будут заплатить разовый налог на сверхприбыль. Предполагается, что налоговая ставка составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021 год и за 2022 год над аналогичным показателем за 2018 год и за 2019 год.

«Если брать топ-50 плательщиков, то из них на 20% придется на предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых, 19% придется на производителей минеральных удобрений, 13% будет металлургический комплекс, 12% будут предприятия оптовой и розничной торговли, я имею в виду от общей суммы платежей топ-50 плательщиков, 9% – на организации банковской сферы. И все остальные отрасли: нефтехимические предприятия, производство электроэнергии, строительные компании, обрабатывающая промышленность, логистическая промышленность составят порядка 5%. Все остальные плательщики – это менее 1%», – объяснил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

По его словам, общее число налогоплательщиков по этому законопроекту составит около 2,5 тысяч компаний.

Уточняется, что новый налог не затронет компании, которые были созданы после 2020 года, а также на субъекты малого и среднего предпринимательства, на плательщиков единого сельскохозяйственного налога и на компании нефтегазового сектора и добычи угля.