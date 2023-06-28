«Роснефть» отчиталась о результатах в области углеродного менеджмента

«Роснефть» добилась выдающихся результатов в области углеродного менеджмента. Так, компания в период с 2013 по 2022 год инвестировала в проекты по вовлечению в полезное использование попутного нефтяного газа (ПНГ) около 204 миллиардов рублей. Об этом сообщается в результатах масштабной Инвестиционной газовой программы компании и комплекса мероприятий в области низкоуглеродного развития, которые были представлены в обновленной Публичной позиции — «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития».

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В 2022 году в рамках реализации мероприятий Инвестиционной газовой программы компании по повышению рационального использования попутного нефтяного газа было запущено 17 новых объектов. Среди них — объекты закачки газа в пласт, энергогенерации, подготовки и использования газа, а также газотранспортной инфраструктуры. Программа осуществляется во всех регионах присутствия компании, в результате реализации которой повсеместно в производственные процессы внедряются инновационные, энергосберегающие, зеленые технологии.

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В 2022 году «Роснефть» продолжила применять технологии выявления эмиссии метана с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств наземного мониторинга, таким образом достигнув существенного прогресса в борьбе с эмиссией парниковых газов. Согласно программе был обследован 341 объект с применением БПЛА и 525 объектов с применением средств наземного мониторинга в 24 добывающих компаниях группы. Результатом этой работы стало развитие комплекса мер по эффективному устранению обнаруженных источников выброса метана.

На 11 процентов в 2022 году был сокращен «Роснефтью» абсолютный объем выбросов парниковых газов относительно базового 2020 года. Это стало следствием последовательной и планомерной работы по реализации стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», которая привела к закономерному улучшению ключевых экологических показателей в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 году было расширено производство и розничная реализация высокотехнологичных видов топлива с улучшенными экологическими характеристиками Евро-6 и Pulsar. На 773 АЗС «Роснефти» в 12 регионах России уже представлен бензин Евро-6. Это такие регионы, как Республика Башкортостан, Краснодарский край, Республика Адыгея, Нижегородская, Смоленская, Тульская, Калужская, Рязанская, Владимирская, Челябинская, Московская области и город Москва. Фирменный бензин Pulsar реализуется на 1233 АЗС розничной сети «Роснефти» в 31 регионе страны. Компания также намерена увеличивать производство экологичного судового топлива RMLS 40.

«Роснефть» берет на себя дополнительные обязательства по преумножению природных богатств России, восстановлению и воспроизводству ее земельных, водных, лесных и биологических ресурсов. Так, в 2022 году «Роснефть» рекультивировала более 470 гектаров земель, причем свыше 90 процентов — силами собственного корпоративного экосервиса.

В результате мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов экосервисом «Роснефти» было выпущено более 55 миллионов мальков ценных и промысловых рыб. За последние три года было высажено свыше 18 миллионов саженцев молодых деревьев. Всего за период с 2020 по 2022 год зеленые инвестиции «Роснефти» составили около 156 миллиардов рублей.

В 2022 году исполнилось десять лет комплексным научным исследованиям «Роснефти» в российской Арктике.

«Роснефть» осуществляет самую масштабную со времен СССР программу по всестороннему изучению и экологическому мониторингу Арктики и прилегающих регионов — уже проведено более 40 экспедиций, регулярно запускаются новые проекты. Особое внимание компания уделяет проектам по сохранению биоразнообразия и изучению видов-биоиндикаторов северных экосистем — белого медведя, северного оленя, атлантического моржа и белой чайки.