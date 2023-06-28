Алкопроизводитель Bacardi продолжит работать с российской розницей

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев заявил, что алкогольный производитель Bacardi продолжит поступать на рынок России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ставцева, компания продолжит развивать сотрудничество с российским рынком. «Bacardi возят, причём там достаточно приличный объём… То есть они продолжают, скажем так, работать над развитием российского рынка совместно с отечественными компаниями розничной торговли», – пояснил он.

Ставцев также добавил, что Bacardi является частной компанией и руководствуется «прагматическими соображениями». При этом в данный момент продукция Bacardi не включена в перечень товаров для параллельного импорта.