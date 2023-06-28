Путин поддержал идею о налоговом вычете для виноградарей

Президент России Владимир Путин поддержал идею Минэкономразвития по продлению мер в поддержку виноделов, в том числе налогового вычета. Об этом сообщает ТАСС.

«Безусловно, поддерживаю совместное предложение Минэкономразвития и главы Дагестана. Речь идет о том, чтобы сохранить на период 2024-2026 годов повышенный коэффициент для применения вычета и суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла», — приводятся в материале слова Путина.

При этом он отметил, что виноградари «должны брать на себя конкретные обязательства», направляя выручение от льгот средства на реализацию инвестиционных планов, в том числе в развитие и модернизацию производств.

«То есть средства, которые, по сути дела, будут получены от государства, должны быть направлены на развитие отрасли», — пояснил Путин.

Президент РФ напомнил, что именно такой подход применяют в Дагестане и он является успешным, поскольку республика «является одним из лидеров, если не очевидным лидером в развитии виноделия в целом». Кроме того, по словам Путина, он «выгоден не только государству, но и производителям».